Sinner e i complimenti di Lindsey Vonn: la battuta sullo sci ai Laureus Sports Awards

Sciare con Jannik Sinner “è stato divertente”, “è veramente un bravo sciatore”, “sono rimasta colpita”. Lo ha detto la ex fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn in un'intervista rilasciata a un gruppo selezionato della stampa italiana in occasione della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid. Lui gareggiava quando era più giovane e “più basso”, e non sapevo come sarebbe andato ora, “è così alto”, ha detto Vonn, spiegando quindi di essere rimasta “colpita”. “E’ molto coordinato e ha molto talento, scia molto bene”, ha raccontato. Ma su un futuro di Sinner come campione di sci, la statunitense si è detta sicura: “Ha scelto lo sport giusto”.