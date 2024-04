Atp Madrid, Darderi gioia doppia: passaggio del turno e balzo in classifica

Monfils dominato

Match senza storia quello con il francese Gael Monfils, letteralmente dominato da un Darderi apparso più concentrato del rivale e soprattutto molto meno falloso del numero 40 del mondo. Pratica risolta in 1 ora e 18 minuti con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora la sfida, sulla carta ancor più impegnativa, con lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del Ranking. Ma non c'è solo il passaggio del turno da festeggiare per l'azzurro.