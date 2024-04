Atp Master 1000 Madrid, Sonego elimina Gasquet: ora c’è Sinner

MADRID - (Spagna) - Nel primo turno del torneo Atp Master 1000 di Madrid, Lorenzo Sonego batte il francese Richard Gasquet in due set. L’azzurro ha vinto il primo set in maniera piuttosto agevole con il punteggio di 6-2 mentre nella seconda partita il francese si è fatto più intraprendente arrivando fino al 5-5. Ma nell’undicesimo game del secondo set il tennista italiano ha piazzato il break, potendo così chiudere la partita sfruttando il proprio turno di servizio. Così Sonego porta a casa anche il secondo set con il punteggio di 7-5 chiedendo la sfida in un’ora e 24 minuti.