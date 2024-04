Atp Master 1000 Madrid, Arnaldi elimina O’Connell: ora c’è Medvedev

MADRID - (Spagna) - Nel primo turno del torneo Atp Master 1000 di Madrid, Matteo Arnaldi elimina in due set l’australiano Christopher O’Connell in un’ora e 15 minuti . Dopo un primo set piuttosto combattuto, concluso a vantaggio dell’italiano per 6-4 , Arnaldi si è imposto senza affanno nella seconda partita - dopo un tracollo fisico dell’australiano - con il punteggio di 6-1 .

Arnaldi, ora c’è Medvedev

L’italiano troverà sulla propria strada il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 del torneo Master 1000 Madrid. Il bilancio degli scontri diretti tra il tennista italiano e quello russo vede Medvedev in vantaggio per due a zero. Entrambe le sfide sono andate in scena nel 2023, in entrambe le occasioni il russo si è imposto in due set, sia a Dubai che in Canada.