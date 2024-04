Sinner e Alcaraz a Madrid: il gesto prima della grande sfida

Sono entrambi a Madrid. Entrambi vogliono vincere. Entrambi puntano al numero uno al mondo e al trono di Nole Djokovic. Ma tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come si vede nel video di Tennis Tv, classe ed eleganza non mancano mai. I due si sono salutati durante i rispettivi allenamenti: in attesa di sfidarsi sul campo (per Sinner esordio contro Sonego), il modo migliore per iniziare il torneo di Madrid. E poi Roma, e poi Parigi e poi chissà... I campioni, i fenomeni del nuovo tennis mondiale sono loro: rivali sì, nemici mai.