Tsitsipas, retroscena su Nadal: "Spietato, non ha avuto pietà"

Stefanos Tsitsipas ha vissuto una carriera segnata dal primo incrocio con Rafael Nadal, il campione spegnolo ritornato in pista a Madrid. Correva l’anno 2018 e i due si sono affrontavano nella finale di Barcellona. Il greco ha raccontato di essere stato intimidito dalla forza mentale e dall'energia vitale sprigionata da Rafa, già prima dell’inizio del match. "È stato spietato, non ha avuto pietà - ha detto a Eurosport - Ho provato per la prima volta queste sensazioni quando l'ho incontrato a Barcellona, era davvero spietato. Ricordo la sua energia dopo il lancio della moneta, sembrava che lo stadio gli appartenesse e non ho mai avvertito la stessa sensazione con molti altri tennisti contro cui ho giocato. È davvero intimidatorio. Da ragazzo non sei abituato a queste sensazioni. È qualcosa che porto ancora con me dal punto di vista mentale. Mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi alla sua palla e per dimenticare chi avevo dall'altra parte della rete.Sono cresciuto guardandolo, avevo il suo poster nella mia stanza".