Madrid, oggi quattro italiani in campo: il programma e gli orari delle gare

Nuova giornata di tennis all'Open di Madrid, via ai primi incontri del secondo turno con quattro italiani in campo. Debutto per Lorenzo Musetti contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 63 del mondo, con il quale non ci sono precedenti. Se il tennista azzurro dovesse vincere, potrebbe trovare al turno successivo Carlos Alcaraz. A seguire scende in campo Luciano Darderi che per la prima volta affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 Atp.