Sinner-Sonego, Atp Madrid: dove vedere in tv e orario del derby italiano di tennis

MADRID (Spagna) - Tutto pronto per il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L'altoatesino, testa di serie numero 1 del torneo, cerca punti per migliorare ulteriormente il suo ranking (lo scorso anno non partecipò). Sonego, numero 52 al mondo è invece reduce dal ko al 1° turno di Bucarest contro il brasiliano Fonseca e a Madrid, ed ha battuto il veterano Gasquet al 1° turno.

Sinner-Sonego, a che ora inizia il match

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, valido per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid, si disputerà oggi, sabato 27 aprile, e sarà la seconda sfida in programma sul Manolo Santana Stadium. La gara non inizierà quindi prima delle 12.30.

Sinner-Sonego: come vederla in tv e steaming

Il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.