Rune perde la testa a Madrid e accusa gli organizzatori: "Mi stanno imbrogliando”

MADRID (Spagna) - Tennisti sull’orlo di una crisi di nervi. Il danese Holger Rune continua a far parlare di sé più per le sue sfuriate in campo che per i risultati ottenuti sul campi da tennis. Il suo ultimo exploit mentale è andato in scena durante la partita contro l’argentino Mariano Navone, battuto dal danese in tre set. Nonostante il successo, Rune non ha perso l’occasione per polemizzare contro gli organizzatori del torneo Master 1000 di Madrid accusandoli di favorire i suoi avversari.