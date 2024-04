Nadal non chiama il challenge e perde il punto: furia contro l'arbitro

Il regolamento

Sebbene rispetto a Montecarlo, il torneo di Madrid sia dotato della tecnologia 'occhio di falco', che dal 2025 sarà presente in tutti i tornei del circuito, Nadal si è comportato come se non ci fosse e andando a richiedere la verifica "di persona" del giudice di sedia, quando per regolamento avrebbe dovuto invece chiamare il challenge. E' proprio quello che il povero Murphy ha cercato di spiegare pacatamente all'iracondo Rafa: "In questi casi devi chiedere rapidamente il challenge".