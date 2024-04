Atp Madrid, impresa Cobolli con Jarry, illusione Arnaldi

Arnaldi si illude per un set

Il primo set nel quale Arnaldi fa un sol boccone di Medvedev è spettacolare, con il ligure che gioca un tennis solido e convincente, imponendosi per 6-2 nei confronti del numero 4 del mondo. L'illusione però finisce lì, perché a parte una chance di break in apertura di secondo set, Arnaldi non avrà più modo di tentare di vincere il match, costretto costantemente sulla difensiva dal russo, che praticamente non sbaglia più niente e si impone in rimonta con un doppio 6-4.

Cobolli maratoneta

Splendida l'impresa di Cobolli, che dopo il successo agli Australian Open, batte ancora il numero 23 del mondo Jarry, trascinato in una battaglia durata poco più di due ore e un quarto e conclusasi con un esaltante 6-3, 3-6, 6-3 a favore del toscano, che approda ai sedicesimi di finale, dove incontrerà il russo Kachanov.