Paolini, la richiesta in sala stampa "Con Sinner alle Olimpiadi in doppio misto"

Sogno Sinner

Passando dal sogno di arrivare in finale nel torneo della Caja Magica a quello a cinque cerchi, Jasmine non si tira indietro: "Se sarei pronta a giocare singolare, doppio e doppio misto? Mi viene da rispondere di sì, anche se credo non mi capiti di impegnarmi in tutte e tre le competizioni da quando avevo sedici anni". La nuova numero uno del tennis femminile italiano, dodicesima nel Ranking Wta con aspirazioni da top ten, in coppia con il numero uno del tennis maschile italiano: "Giocare con Sinner? Ovvio che mi piacerebbe, vedremo come andranno le cose e quali saranno i nostri obiettivi".