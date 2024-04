Ivanisevic, messaggio a Djokovic: “Con Sinner e Alcaraz…”

"Sinner e Alcaraz attualmente sono cinque passi avanti a tutti gli altri". Goran Ivanisevic, ex allenatore di Novak Djokovic, ha parlato del campione serbo, attuale numero uno del mondo e della rivalità con l'italiano e lo spagnolo. "Se non ti alleni, non puoi aspettarti grandi cose. Djokovic è un genio e si adatta facilmente alle partite, e sarebbe in grado di battere alcuni avversari anche con le mani e i piedi legati. Ma contro questi due, intendo Sinner e Alcaraz, è un po' più difficile", ha confermato.

Ivanisevic su Djokovic, Sinner e Alcaraz

Ivanisevic, elogia Sinner e Alcaraz, ma è convinto che Djokovic sia in grado di giocarsi le sue chance. "Jannik e Carlos sono attualmente cinque passi avanti a tutti gli altri, non mi riferisco solo a Novak. Ma lo ripeto per l'ennesima volta, tutto dipende da lui, da quanto è motivato, da dove giocherà e da come si presenterà in campo. Vedo molte persone che lo criticano, accusandolo di poca motivazione, ma parliamo di un uomo che ha battuto tutti i record, ha vinto tutto quello che poteva vincere e non è facile motivarsi più e più volte".