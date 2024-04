Madrid, strepitoso Nadal: agli ottavi dopo tre ore di partita, Cachin ko

MADRID - Non si ferma il cammino di Rafa Nadal al Masters 1000 di Madrid . Eterno, mai domo, lo spagnolo supera anche l'ostacolo Pedro Cachin, argentino numero 91 Atp, nei sedicesimi di finale e accede agli ottavi dopo più di tre ore di partita, dimostrando anche un'ottima tenuta fisica, il grande punto interrogativo per Rafa da quando è tornato.

Nadal agli ottavi a Madrid

Nadal, ex numero 1 del mondo e ormai scivolato al 512° posto del ranking, vince in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 (5) 6-3 sul centrale della Caja Magica, entusiasmando il "suo" pubblico. Nel prossimo match il 37enne spagnolo affronterà il ceco Jiri Lehecka, 31 del mondo, che ha sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro per 6-4 7-6 (7).