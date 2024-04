“Mi fa male”, la frase di Sinner sussurrata a Vagnozzi che spaventa i tifosi

MADRID (Spagna) - Un successo cristallino, ma senza sorrisi. Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto in due set il russo Pavel Kotov con il punteggio di 6-2, 7-5 . Ma la parte finale della sfida è stata condizionata da un problema fisico che Sinner non ha nascosto neanche al suo angolo.

Sinner, il problema all’anca

Nel secondo set, sul punteggio di 4-3 per Kotov, Jannik Sinner si è rivolto al proprio allenatore Simone Vagnozzi: ”Mi fa male”. Il riferimento è all’anca destra. Il tennista altoatesino, nonostante il fastidio, è riuscito a chiudere in fretta la partita conquistando due break. Ma nelle interviste post partita non ha spazzato via i dubbi sulle proprie condizioni fisiche: “Vedremo cos’è meglio per il mio corpo domani”. Una frase sibillina, che al momento lascia molti dubbi sulla presenza in campo dell’azzurro nel prossimo turno degli ottavi di finale del torneo castigliano.