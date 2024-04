Kotov prova la battuta da sotto: la risposta di Sinner e la reazione del pubblico

MADRID (Spagna) - Una speranza alimentata fino a pochi game dal traguardo, poi il crollo mentale. Il russo Kotov non è riuscito a tenere i nervi saldi, e dopo essere andato in vantaggio di un break non ha saputo difenderlo. Sinner ha avuto modo di strappargli il servizio nel decimo game, gioco che avrebbe potuto regalare la vittoria del secondo set a Kotov prolungando la partita, e successivamente l’azzurro ha vinto anche il dodicesimo game piazzando questa volta il break che ha deciso la partita.

Kotov, lesa maestà

Il russo, dopo aver perso il controllo del gioco, ha provato in ogni modo a riattivarsi, ma le sue tattiche non hanno portato risultati. Nell’ultimo game della partita, Kotov ha cercato di servire dal basso, con una battuta corta. Ma la giocata non ha trovato impreparato Sinner che a quel punto ha intuito le intenzioni dell’avversario portando a casa il punto. Il pubblico non ha apprezzato la scelta del russo fischiando tale comportamento: un atteggiamento fin troppo altezzoso contro la testa di serie numero uno del torneo spagnolo. Kotov ha pagato a caro prezzo la sua scelta, perdendo il turno di battuta e consegnando la vittoria all’avversario.