Solito Bublik: non si tiene e spacca tutto. La racchetta è ridotta malissimo

MADRID - Smorzate, un servizio da sotto durante il tie break, una racchetta rotta. É Bublik show al Masters 1000 di Madrid contro Medvedev. Il kazako ko 7-6 al primo set, poi subito dopo perde un break. A quel punto sbatte la racchetta a terra spaccandola energicamente. E da lì in poi va completamente in tilt. Già ieri il kazako ha fatto parlare di sé con un colpo alla palla tra le gambe e l’avversario Carballes incredulo. Lo spagnolo subito dopo ha deciso di servire sul corpo di Bublik, sia con la prima che sulla seconda palla. Nel match contro Medvedev perde la testa fino al 5-1. Poi ritrova il controllo e si porta sul 4-5. Al servizio il russo non perdona e chiude il secondo set 6-4. Bublik saluta così Madrid.