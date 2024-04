Nadal si congeda da Madrid tra lacrime e applausi: ai quarti ci va Lehecka

MADRID (SPAGNA) - E' stata l' ultima apparizione in carriera di Rafa Nadal al Masters1000 di Madrid . Un congedo amaro, visto che sarà il ceco Jiri Lehecka a giocarsi quarti contro Medvedev e con la possibilità di trovare in semifinale Jannick Sinner, che affronterà Auger Aliassime , ma comunque intenso e concluso con il giusto tributo al campione maiorchino, tra lacrime e applausi.

La polemica prepartita

Lo scarso pubblico presente sugli spalti all'inizio del match di Nadal contro Lehechka ha suscitato polemiche in Spagna, perché la causa è stata individuata in un clamoroso errore degli organizzatori, che hanno incredibilmente sottovalutato la contemporaneità con la Champions.

La sconfitta e l'omaggio

Match combattuto nel primo set, con Nadal sconfitto per 7-5, e segnato nella seconda partita, con il break al secondo gioco di Lehecka, che conduce in porto la vittoria con un tranquillo 6-4. Ma è al termine dell'incontro che, con le tribune finalmente gremite, si consuma il commovente omaggio a Rafa, che non riesce a trattenere le lacrime ricordando gli esordi al torneo della 'Caja Magica' nel lontano 2003, singhiozzi misti a sorrisi, soffocati dall'applauso del suo pubblico.