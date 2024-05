Alcaraz e il sogno per le Olimpiadi: "Voglio giocare il doppio con Nadal"

Diffile ma non impossibile. Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il presente/futuro e il presente/passato del tennis spagnolo insieme a Parigi per regalare alla Spagna e agli amanti di questa disciplina un sogno ad occhi aperti. "Sì, mi piacerebbe giocare il doppio con Rafa", ha detto ieri un distrutto Alcaraz in conferenza stampa dopo la faticosissima vittoria contro Struff.