Sorpresa a Madrid: Alcaraz eliminato, Rublev vola in semifinale. Per Sinner...

ROMA - Andrey Rublev elimina a sorpresa Carlos Alcaraz e accede alla semifinale del Masters 1000 di Madrid. Nel match dei quarti di finale il russo, testa di serie numero 7, si è imposto sullo spagnolo, numero 2 del tabellone nonché campione in carica del torneo, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in due ore di partita. Rublev aspetta in semifinale il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e l'argentino Francisco Cerundolo.