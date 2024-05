Internazionali d’Italia, a Roma arrivano i campioni: oggi c’è Osaka

ROMA - A Roma si comincia a respirare grande tennis. Sempre di più, giorno dopo giorno. Il Foro Italico si divide in due. Da una parte i top player che iniziano ad arrivare e a svolgere i primi allenamenti, dall’altra i ragazzi italiani che sognano, tramite le prequalificazioni (in scena a Piazza del Popolo), un posto al sole nei tabelloni degli Internazionali 2024. All’ombra dei pini e tra le statue sono giunte la campionessa Slam (US Open 2017) Sloane Stephens, la rientrante Amanda Anisimova, la giovanissima (e molto forte) Mirra Andreeva e Lucia Bronzetti. Oggi primi allenamenti per Naomi Osaka, Ons Jabeur e Martina Trevisan. Tra i ragazzi già presenti: Tommy Paul, Thanasi Kokkinakis, Thiago Monteiro (che a Madrid ha eliminato a sorpresa Tsitsipas) e Diego Schwartzman, finalista nel Masters 1000 capitolino nel 2020. Tra gli azzurri primi momenti al Foro anche per i romani Matteo Gigante e Flavio Cobolli, attesi nel tabellone principale.

Le prequalificazioni a Roma: i match

Il “torneino” prosegue, nonostante qualche interruzione per pioggia, allineandosi ai quarti. Il tabellone maschile, che mette in palio due wildcard per le qualificazioni, vedrà oggi in campo: Piraino-Giacomini, Juarez-Oradini, Brancaccio-Andaloro e Bonadio-Picchione. «Giocare per la prima volta sul Pietrangeli lascia il segno - ha spiegato Picchione, vincitore 6-2 5-7 6-4 su Carboni - Un po’ d’ansia l’ho avvertita, ma poi ho provato sensazioni positive disputando un bel match». L’evento femminile assegnerà ben quattro wildcard, due per il tabellone principale e due per le “quali”. Quasi tutte le favorite hanno raggiunto i quarti di oggi: Spiteri-Di Sarra, Abbagnato-Alvisi, Ricci-Cherubini e Zantedeschi-Paganetti. A impressionare è stata la giovanissima Vittoria Paganetti, 17 anni e n.30 del mondo U.18. «Mi sento pronta e carica - ha raccontato dopo il 5-7 6-2 6-2 su Enola Chiesa - giocare sui campi del Foro, dove sono passati straordinari campioni e campionesse, è un’emozione incredibile”.