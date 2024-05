Non solo Sinner, da Djokovic ad Alcaraz: quanti problemi per i Fab4

ROMA - Mentre il torneo di Madrid è giunto alle fasi conclusive e al Foro Italico cresce l'attesa per l'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, la lotta ai piani alti del ranking ATP si fa sempre più in- teressante. Costretto a un ritiro precauzionale a causa di un problema all'anca, Jannik Sinner ha salutato il torneo della capitale spagnola prima del match dei quarti di finale . Per motivi diversi, gli avversari stanno però faticando ad approfittare dei rari spazi lasciati vuoti dall'altoatesino.

Sinner-Djokovic e i punti

Fuori causa dal torneo di Madrid (a cui non aveva preso parte lo scorso anno) senza essere sconfitto sul campo, Sinner incassa 200 punti che lo avvicinano a un Novak Djokovic in difficoltà e ancora a secco di titoli dall'inizio dell'anno. Il serbo, che ha già disertato due dei quattro Masters 1000 stagionali, è a quota 9.990 punti e a Roma dovrà difendere i quarti di finale del 2023. Sinner inizierà la sua avventura romana con uno svantaggio virtuale (scalando i punti del 2023) di 1.040 lunghezze sul numero 1. Sarà quindi matematicamente impossibile realizzare il sorpasso al Foro Italico, ma ottenere un piazzamento migliore rispetto a Nole sarà fondamentale: da Parigi a Wimbledon Djokovic avrà in scadenza 4.000 punti, Jannik meno di 1.000, e le possibilità di superarlo saranno concrete.

Alcaraz e gli altri infortunati

A causa di un infortunio al braccio destro, Carlos Alcaraz ha dovuto rinunciare agli appuntamenti di Montecarlo e Barcel-lona, mentre a Madrid è ap parso lontano dalla sua miglior versione. Eliminato nei quarti di finale da Andrey Rublev, lo spagnolo ha perso 800 punti in classifica e il suo margine su Daniil Medvedev si è notevolmente ridotto. Il russo, costretto al ritiro per un problema all'inguine durante la sfida dei A Madrid si ritira pure Medvedev: sente un fastidio all'inguine quarti di finale contro il ceco Jiri Lehecka (n.31 del mon-do), negli ultimi tempi aveva trovato grande continuità, anche se in questo 2024 sembra aver perso un po' di fiducia nei confronti diretti con gli altri Fab4 (tre sconfitte su tre) e non ha ancora vinto un titolo. A Roma dovrà difendere i 1.000 punti della vittoria dello scorso anno, e per lui la Top 3 potrebbe allontanarsi nuovamente. In questa situazione di incertezza anche gli altri hanno la possibilità di riavvicinarsi. Casper Ruud è tornato a ruggire con la finale di Montecarlo e il titolo di Barcellona, mentre Alexander Zverev (numero 4 della Race) è ormai abbastanza vicino per puntare al ritorno tra i grandi.