Madrid, Medvedev si ritira come Sinner: “Anca bloccata, Roma a forte rischio”

ROMA - "Ho sentito la fitta dolorosa subito dopo una risposta. Ricordo perfettamente che quando ho fatto lo scatto in avanti provando ad accelerare ho sentito la mia anca che si bloccava”. Daniil Medvedev parla del suo infortunio patito durante il Masters 1000 di Madrid. Ritiro per lui come Sinner e Alcaraz. Problemi per i big, fermati da dolori e guai fisici in questo inizio di stagione sulla terra rossa.