Bertolucci e l'avviso a Sinner: "Infortunio all'anca delicato. Perché ha giocato a Madrid?"

ROMA - “L’anca è una parte del corpo molto importante e delicata e avere un problema lì non è certo da sottovalutare”. Paolo Bertolucci , ex tennista oggi commentatore tv, ai microfoni di Oa Sport parla dell’infortunio di Jannik Sinner patito a Madrid. Giorni di valutazioni per l’azzurro, deciso a tornare il prima possibile e giocare un grande torneo a Roma.

Bertolucci su Sinner: le sue parole

“Se si trattasse di un’infiammazione, come sappiamo, Jannik deve osservare riposo e curarla. Mi auguravo di vederlo a Roma direttamente, dopo la sconfitta contro Tsitsipas a Montecarlo. Ma non possiamo giudicare la sua scelta. Ne sto leggendo tante a riguardo, anche del ritiro di Madrid programmato sulla base della sconfitta di Alcaraz. Lasciamo perdere. Solo Sinner e chi lo segue possono conoscere la situazione. Noi teniamo conto solo della prestazione pura in partita, ma dobbiamo considerare le ore di allenamento tra campo e palestra e gli obblighi che questi giocatori hanno. Non si riesce a tenere più di due/tre tornei consecutivi ad altissimo livello. Jannik ha giocato molto, visto che è praticamente sempre arrivato in fondo ai tornei, e sta accusando. Alcaraz ha avuto spesso dei problemi, dovendo ritirarsi a Rio de Janeiro e saltare Montecarlo e Barcellona”.