Sardegna Open, Musetti vola in semifinale: Borges ko in tre set

CAGLIARI - Lorenzo Musetti stacca il pass per la semifinale del 'Sardegna Open', primo torneo Challenger 175 del 2024 in Italia, in corso sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari. Il 22enne di Carrara, seconda testa di serie del tabellone e 29° giocatore del mondo, ha sconfitto nei quarti di finale e in rimonta il portoghese Nuno Borges, numero 56 del ranking Atp e settimo favorito del torneo sardo, col punteggio di 1-6, 6-1, 6-2 dopo due ore e 12 minuti di battaglia.