Atp Madrid, Auger-Aliassime raggiunge Rublev in finale

MADRID (SPAGNA) - Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime sono i finalisti del 'Mutua Madrid Open', il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica di Madrid. Dopo aver estromesso Carlos Alcaraz ai quarti, il 26enne russo - numero 8 del mondo e settima testa di serie del tabellone - ha battuto in semifinale lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del ranking e 12° favorito del seeding. Per il classe 1997 di Mosca vittoria in due set (6-4, 6-3) in un match durato poco meno di un'ora e un quarto.