Bertolucci dà un consiglio a Sinner per Roma: "La cosa grave è che..."

C'è apprensione intorno alle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Il numero due al mondo ha abbandonato il torneo di Madrid per un problema all'anca, dopo aver raggiunto i quarti di finale. L'azzurro sta cercando di recuperare in vista degli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. "Non sono un medico, ma da quanto so, l'infiammazione passa con il riposo", ha dichiarato Paolo Bertolucci, ex tennista azzurro e attuale commentatore televisivo, ai microfoni di Sky Sport.