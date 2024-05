Sinner sbarca a Roma anche senza Internazionali: ecco cosa dovrà fare

ROMA - Sinner salta Roma, vuole recuperare e preservarsi per il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi. Niente Internazionali d'Italia, troppo invalidante il dolore all'anca: l'infortunio non è grave ma non gli permette di giocare serenamente. E ora Djokovic può salire nel ranking Atp, ma per l'attacco al primato ci sarà tempo. Intanto Jannik vuole riprendersi al 100%, e comunque non mancherà a Roma.