Musetti in finale al Sardegna Open: battuto Galan

CAGLIARI - Musetti in finale al Challenger 175 di Cagliari. L'azzurro batte in due set (6-1, 6-4) il colombiano Daniel Galan e domani alle 17.30 se la vedrà con il vincitore dell'altra semifinale tra l'italiano Darderi e l'argentino Navone. Musetti perfetto nel primo set. Il parziale in effetti dura due games, il tempo per il carrarino e Galan di tenere il servizio. Poi strapotere dell'azzurro con il rovescio che incanta, anche se poi a punire è quasi sempre il dritto. Dopo il break del 3 a 1 non c'è proprio più storia: l'italiano stravince 6-1 in ventinove minuti.