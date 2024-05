Sinner e la situazione verso Olimpiadi e ATP Finals: il dato che rasserena tutti

ROMA - Nessun timore: Olimpiadi e ATP Finals sono certezze, posti già in cassaforte per il numero 2 del mondo Jannik Sinner. A prescindere dall’entità del problema all’anca (e dei tornei che eventualmente sarà costretto a saltare), i punti conquistati nel 2024 da Jannik Sinner, ben 4.500, garantiscono già un posto per il Master di Torino. Avendo vinto un torneo dello Slam, peraltro, il campione azzurro avrebbe potuto qualificarsi alle ATP Finals semplicemente restando tra i primi 20 tennisti della “Race to Torino”.