Sinner, la frase che spaventa i tifosi sul Roland Garros: la sua partecipazione è a rischio

Sinner ha rotto il silenzio, ma le sue parole - «Non voglio entrare nei dettagli del problema» - non hanno neanche lontanamente lasciato il segno quanto il suo sguardo perso nei momenti di silenzio, sintomo di un vuoto che insinua alcune risposte a domande che verbalmente non sono state pienamente soddisfatte. Conoscendolo la speranza era che potesse sbarcare a Roma con il sorriso, rassicurando che non ci fosse nulla di grave, ma solo la volontà di non compromettere i prossimi grandi impegni. Così Jannik invece non si era mai visto e se l'idea di saltare gli Internazionali a causa dell’anca destra sembrava la peggiore delle notizie, adesso inizia a scricchiolare anche il Roland Garros. «All’inizio pensavamo non fosse nulla di grave, invece dopo la risonanza abbiamo visto che c’è qualcosa che non va. Sento che abbiamo tutto sotto controllo, ma se questo problema non dovesse essere curato al 100% mi fermerò per un altro po’. Non ho fretta e non voglio rischiare di perdere tre anni di carriera per affrettare le cose. Curare il corpo è la cosa più importante adesso».