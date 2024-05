Sinner mania agli Internazionali: che delirio, e Jannik ritrova il sorriso

Cosa sarebbero stati gli Internazionali d’Italia con Sinner. Oggi ne abbiamo avuto un assaggio: il Foro Italico è letteralmente impazzito per Jannik, che a fatica è riuscito a farsi spazio e raggiungere i tre stand in cui aveva appuntamenti pubblicitari. Il numero due al mondo era attesissimo e non ha dato forfait anche se non era al top. Ieri era rimasto in albergo con febbre alta e mal di gola mentre i suoi compagni di squadra della Nazionale Italiana celebravano la vittoria della Coppa Davis.