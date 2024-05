Nadal, la frase su Sinner non è passata inosservata: “Succede..."

ROMA - Rafa Nadal, dieci volte campione agli Internazionali Bnl d'Italia, ha parlato in conferenza stampa della contemporanea assenza di Sinner e Alcaraz al torneo romano: "Gli infortuni capitano, non si possono prevedere. Che Sinner non giochi qui per la stampa italiana è una notizia terribile, ma non serve chiedersi perché succede. Quando spingi il tuo corpo oltre i limiti ti puoi infortunare, quando lo sforzo per il corpo è elevato ti puoi infortunare, quando giochi per gran parte dell'anno su campi in cemento e le superfici sono più dure per il corpo, ti infortuni. Alla fine i giocatori vogliono fare soldi. I tornei vogliono fare soldi. Bisogna andare avanti, nessun dramma; il torneo sopravviverà, Sinner e Alcaraz sono giovani e avranno altre occasioni. Anche per me come spettatore, come suo collega, è triste perché merita di giocare qui. Auguro a lui e a Carlos tutto il meglio e non vedo l'ora di incontrarli al Roland Garros".