“Chi inviteresti a cena?”: Fognini e Paolini, le risposte sono spettacolari

Chi inviteresti a cena? Le stelle del tennis hanno provato a rispondere a questa domanda, loro che in questi giorni sono impegnati con gli Internazionali d'Italia. Tra le varie risposte hanno colpito quelle di Fognini e dell'altra azzurra Paolini , oltre a quella di Tsitsipas , che ha scelto Federico Fellini.

Fognini e Paolini a cena con...

Fognini non ha dubbi: se potesse invitare un vip a cena sceglierebbe il mondo del cinema e chiamerebbe Denzel Washington, attore e regista. Oppure proverebbe con Liam Neeson, altra stella di Hollywood. Scelte diverse invece per Jasmine Paolini: "Ne avrei mille, uno per ogni serie tv. Ora sto guardando Mare Fuori e uscirei subito con il personaggio Carmine (Massimilano Caiazzo). Sto guardando Doc pure, sceglierei anche Argentero. E sarebbe bello anche con il professore de La Casa di Carta".