Musetti, la frase all’arbitro dopo il ritiro a Roma: “Non mi sento bene”

ROMA - No, Roma quest’anno non sembra un torneo fortunato per i tennisti italiani. Si ritira anche Lorenzo Musetti: problema fisico per lui durante il match del mattino contro Atmane. L’azzurro, sotto 1-0 dopo il primo set (5-7 a favore del francese), si ferma all’inizio del secondo. Si rivolge all’arbitro: “Non mi sento bene”. Fine della sfida e addio agli Internazionali. Già durante i primi giochi non sembrava essere in grande forma. “Ci ho provato, ma non sono ok, non riesco a giocare. Non ho energie”, la frase detta ad Atmane e all’arbitro.