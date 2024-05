Korda urla "Forza Juve" a Roma: il nuovo dettaglio dopo la vittoria con Cobolli. C'entra Nedved

ROMA - Una partita turbolenta, un successo combattuto poi lo sfogo. Lo statunitense Sebastian Korda batte in tre set Flavio Cobolli. Per tutto l’incontro il tennista americano è stato bersagliato da alcuni spettatori che hanno cercato in ogni modo di innervosire l’avversario dell’italiano. "I ragazzi che erano dietro di me hanno usato per due ore e mezza termini offensivi e inopportuni contro di me, contro la mia famiglia e contro il mio team - ha dichiarato al termine della sfida Sebastian Korda - grazie per avermi dato una motivazione extra”.