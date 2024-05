Nadal-Hurkacz agli Internazionali d'Italia: data, orario e dove vederla in tv

Nadal-Hurkacz, l’orario della partita

La sfida tra Rafa Nadal e Hubert Hurkacz andrà in scena non prima delle ore 13.00. La partita è stata programmata sul Campo Centrale dopo l’incontro del singolare femminile Swiatek-Putintseva.

Nadal-Hurkacz, dove vederla in tv

Il match tra Rafael Nadal e Hubert Hurkacz sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà visibile in streaming sull'app Sky Go e su Now tv.