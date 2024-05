Nadal perde e saluta per sempre Roma: la standing ovation è da brividi

E allora ciao Rafa. E grazie per le emozioni che hai regalato a tutti a Roma. Hai vinto sulla terra rossa del Foro Italico per 10 volte, l'ultima nel 2021, e hai fatto amare il tuo tennis anche a chi non ne era propriamente appassionato. E' per questo che quando hai perso oggi contro Hurkacz tutto il Foro si è alzato ad applaudirti, come prima, durante la partita, aveva provato ad incitarti con quel "Rafa, Rafa" che voleva mandarti oltre i tuoi limiti. Ma i limiti ci sono, la forma è quella che è, tanto che a Roma non avevi mai perso così nettamente. Ma il tempo (maledetto tempo, disse qualcuno prima di te sette anni fa a pochi metri da dove hai giocato tu) passa per tutti e allora, forse, è giusto così. Di sicuro gli applausi del Centrale sono stati meritatissimi. E sono arrivati anche dal tuo avversario.