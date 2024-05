Camila Giorgi riappare sui social: "Mi ritiro dal tennis, su di me notizie fake"

ROMA - Il ritiro scoperto per caso, nessuna parola a riguardo e voci su un inseguimento da parte del Fisco italiano. Camila Giorgi frena i rumors e su Instagram prova a fare chiarezza. In una storia le sue parole ufficiali sul ritiro dai campi da gioco: “Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Per favore seguite la mia pagina perché finora stanno uscendo solo articoli fake”, l’incipit del comunicato.