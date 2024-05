Nadal, ti aspetta una battaglia

L’appuntamento di tutti gli appassionati è per oggi alle 13 quando Rafa Nadal scenderà in campo al Foro Italico contro Hubert Hurkacz, attuale numero 9 del mondo. Il fenomeno spagnolo, all’ultima passerella agli Internazionali d’Italia che lo hanno visto trionfare in dieci occasioni, sfida per la prima volta il tennista polacco già giustiziere del grande rivale Roger Federer a Wimbledon nel 2021. Gli esperti Sisaltipster prevedono una sfida in grande equilibrio visto che Hurkacz, dieci anni in meno rispetto a Rafa, è favorito al 53% contro il 47% con il quale è accreditato il mancino di Manacor. Si preannuncia un match sui 3 set visto che il risultato esatto di 2-1 è offerto al 24% per il numero 9 della classifica ATP e al 21% per il Re della terra rossa. In caso di successo, Rafa sfiderà uno tra Seyboth Wild ed Etcheverry.