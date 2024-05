Internazionali, attivisti invadono il Pietrangeli durante la partita Keys-Cirstea

Partita del tabellone femminile degli Internazionali di tennis interrotta tra Keys e Cirstea, sul campo Pietrangeli, per via di tre attivisti ambientalisti di Fondo Riparazione. Uno di loro ha fatto invasione di campo lanciando della vernice bianca sulla terra rossa. Gli altri due, invece, si sono cementati il piede sul marmo dei gradoni del Pietrangeli. Attivisti anche sul campo 12 del Foro Italico.

L'intervento della sicurezza

Gli attivisti che si erano cementati il piede sui gradoni del Pietrangeli sono stati 'sbloccati' in seguito all'intervento degli addetti ai lavori e portati via tra gli applausi ironici e gli insulti dello stadio. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine e degli steward con la partita ripresa in meno di mezz'ora e la gradinata sistemata senza danni. Pulito anche il campo che invece era stato imbrattato con della vernice bianca. Sono stati identificati e portati in commissariato nove ambientalisti di Ultima generazione dopo il blitz agli Internazionali di tennis a Roma. La loro posizione è ora al vaglio. Secondo quanto si apprende, gli attivisti rischiano la denuncia. Il blitz di Ultima generazione è scattato nel corso di due partite. Hanno lanciato vernice in un campo mentre nell'altro coriandoli. In particolare, una ragazza e un ragazzo sono scesi dagli spalti invadendo il campo da gioco, lanciando dei coriandoli, mentre altre persone hanno preso parola dal pubblico richiamando l'attenzione sull'emergenza climatica e si sono 'cementati' i piedi sul marmo.