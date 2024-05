Pietrangeli, frecciata a Berrettini: "Prima c'era Melissa Satta, ora non so..."

ROMA - Non solo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: anche il forfait di Matteo Berrettini ha fatto 'rumore' agli Internazionali d'Italia , che il tennista romano ha saltato per i postumi della tonsillite che lo aveva già costretto a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. L'ennesimo stop per il 28enne ex numero 6 del mondo, tornato in campo qualche settimana fa dopo il cambio di coach (da Vincenzo Santopadre a Francisco Roig) e la fine della sua relazione con la showgirl Melissa Satta .

La 'frecciata' di Pietrangeli a Berrettini

E proprio a Berrettini ha lanciato una 'frecciata' l'ex tennista azzurro Nicola Pietrangeli: "Ancora non ho capito Matteo cos'abbia - ha detto in una recente intervista a 'Mowmag' -, prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata, ora non lo so. Non mi interessa la vita sentimentale di Berrettini, sono affari suoi, però sinceramente non so perché ha mollato a Roma. Se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato. Non faccio il chiromante ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici".