Muller tra tennis e OnlyFans: “Solo un social, ecco come lo uso”

ROMA - Facebook, Instagram, X e… OnlyFans. Per Alexander Muller, numero 109 del ranking Atp, non c’è nessuna differenza nell’usare questi social. In un’intervista rilasciata a Sky con indosso un cappello che riporta il logo del sito erotico, ammette: “OnlyFans è un social media come un altro. Metto post che riguardano il tennis e la mia vita. Non pubblico nulla di erotico, come invece le persone si aspetterebbero. Parlo soltanto di tennis. Tutti conoscono OnlyFans come un sito internet a tema erotico, ma per me non è così”.