Internazionali d’Italia senza padroni: chi può vincere a sorpresa

ROMA - Super favoriti assenti (Sinner, Alcaraz) o eliminati (Djokovic, Rublev, Ruud, Rune). Italiani tutti fuori prima degli ottavi di finale. Gli Internazionali BNL d’Italia, al maschile, sono diventati un terno al lotto. Dal campione in carica Medvedev al talento di Dimitrov, passando per lo specialista del rosso Tsitsipas e il sempre pericoloso Zverev, al Foro Italico si respira aria di novità. Tra i 16 tennisti rimasti in gara, infatti, solamente due (Medvedev e Zverev) hanno vinto il Masters 1000 di Roma. Nelle ultime 19 edizioni del torneo ben 17 sono finite nelle (capienti) mani dei Fab4 (10 Nadal, 6 Djokovic, 1 Murray). Gli outsider sono tanti e agguerriti. L’occasione è ghiotta. Tutti i giocatori rimasti in gara negli ottavi di finale hanno la chance di arrivare in fondo, anche i meno reclamizzati. I Top 10 sono solamente quattro (Zverev, Tsitsipas, Hurkacz e Dimitrov). La fase finale del “1000” romano, solo apparentemente priva di appeal, può diventare tra le più divertenti (seppur poco mainstream) degli ultimi anni.

Occhio ai vecchi Campioni

Chi ha già vinto, sa come si fa. Daniil Medvedev non convince ma avanza. Il vincitore del 2023 ha sofferto non poco con il giovane serbo Hamad Medjedovic, sconfitto solamente 7-6 2-6 7-5 in 2 ore e 53 minuti nella sessione serale romana. Il russo, che non ha mai amato la terra battuta (ha vinto soltanto un titolo su venti sul rosso), si è innamorato a sorpresa del Foro Italico nel 2023. Anche Alexander Zverev, vincitore degli Internazionali BNL d’Italia 2017 (quando aveva appena compiuto 20 anni), va sempre inserito nel novero dei favoriti. Il servizio è un’arma decisiva, soprattutto sui campi particolarmente rapidi (tranne il Pietrangeli) dell’impianto romano.



Tsitsipas e gli altri: l'analisi