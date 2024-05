“Musetti è un giocatore finito”: la risposta del coach alla provocazione è durissima

Lorenzo Musetti sta faticando. Il 2024 è stata un'annata complicata tra infortuni e brutte partite che sambrano indirizzare la sua discesa fuori dalla Top 30. Adesso punta sul Roland Garros , mentre circolano critiche, a volte feroci, tra gli appassionati di tennis. Simone Tartarini , storico coach del tennista azzurro, ha parlato di questo momento difficile di Musetti a Supertennis: "Quando Lorenzo non gioca bene la prima cosa che fa è provare ad allontanarsi dal campo giocando in difesa d pensando di essere nella sua zona di comfort. Nel tennis di oggi però è impossibile giocare due metri lontano dal campo, diventa un perdente così. Lo sa benissimo ma non è semplice, purtroppo 1+1 non fa sempre due".

Tarantini difende Musetti dalle critiche

"Lorenzo è esposto a tantissime critiche perché il suo talento implica a pensare che debba essere un Top 3. Ma non è così scontato, ha le capacità per farlo ma non e semplice. Ha concluso il 2024 da numero 27 e avete parlato di annata fallimentare. Lorenzo non dà peso a queste cose ma vedo che per alcuni è un giocatore finito, mi dispiace davvero. Musetti ha un rovescio old style e fa fatica talvolta a giocare in diagonale, è difficile reggere gli scambi con le velocità attuali e lui è molto più incisivo con il rovescio lungolinea che è il suo colpo migliore", ha aggiunto Tartarini.