Sette anni dopo, Alexander Zverev sogna di tornare Re al Foro Italico. Il tedesco, numero 5 del ranking ATP, vuole riprendersi tutto con gli interessi dopo che l’infortunio alla caviglia, patito al Roland Garros del 2022, lo aveva fatto scivolare fino alla diciassettesima posizione mondiale. Il tennista di Amburgo parte oggi favoritissimo, secondo gli esperti SisalTipster, contro Nuno Borges: i due non si sono mai incontrati e il successo di Zverev è dato all’81% mentre il portoghese ha solo il 19% di chance di volare Zverev in discesa con Borges ai quarti degli Internazionali d’Italia. Il due volte vincitore della ATP Finals, finora, non ha perso neanche un set: un altro 2-0 in suo favore è offerto al 56% mentre lo stesso risultato esatto, ma per Borges, è al 10%.