Internazionali di Roma, Sabalenka semifinale al 69%

Aryna Sabalenka ci crede. La tennista di Minsk vuole scrivere, per la prima volta in carriera, il suo nome nell’albo d’oro degli Internazionali d’Italia anche se è consapevole che non sarà un’impresa facile. La bielorussa, in carriera, sul rosso ha vinto solo al coperto, l’Open di Madrid, e vorrebbe aggiungere Roma alla lista dei suoi successi. Gli esperti SisalTipster la ritengono la seconda candidata al titolo, ipotesi data al 16%, alle spalle Sabalenka semifinale al 69% della numero 1 del mondo, Iga Swiatek, favoritissima al 51%. La seconda giocatrice del ranking Wta sfida oggi Jelena Ostapenko per un posto tra le migliori quattro del torneo: Sabalenka è ampiamente favorita, per gli esperti SisalTipster, al 69% contro il solo 31% della lettone. La due volte campionessa degli Australian Open ha vinto entrambi i precedenti e punta al tris magari con secco 2-0: il risultato esatto in favore della Sabalenka è dato al 42% mentre lo stesso punteggio, ma per la Ostapenko è accreditato solo al 17%.