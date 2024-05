Pietrangeli, durissima frecciata dell'ex tennista: "Potrebbero cambiare..."

ROMA - “Che campo incredibile il Pietrangeli. Vi aspettiamo domani, secondo match delle 13, carichi come ieri”. Post social in condivisione firmato Vavassori-Bolelli. La coppia è pronta a giocare nei quarti degli Internazionali di Roma. E hanno chiamato il pubblico di casa al campo del Foro. Nei commenti c’è anche quello simpatico di Fognini riferito a Vavassori: “Sei ancora giovane per capire”. Ma poi spunta quello di Andreas Seppi.