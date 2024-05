Quando torna Sinner? L'indizio social di Darren Cahill e il Roland Garros

Parigi sì? Parigi no? Mentre Jannik Sinner 'sfoglia la margherita' dopo il ritiro a Madrid e il forfait a Roma a causa dell'infortunio all'anca, i tifosi italiani aspettano con ansia di sapere se al via del Roland Garros (il 26 maggio) ci sarà anche l'altoatesino (che potrebbe comunque sorpassare Nole Djokovic e diventare il nuovo numero uno del mondo anche senza scendere in campo sulla terra rossa dello Slam francese).