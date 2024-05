Tsitsipas sogna in grande: greco favorito per centrare la semifinale al Foro

Stefanos Tsitsipas non lo dice ad alta voce ma è consapevole di avere davanti a sé una grandissima chance. Il tennista greco va a caccia della sua quarta semifinale agli Internazionali d’Italia , la terza consecutiva, dopo quelle centrate nel 2019, nel 2022 e nel 2023. Due stagioni fa, l’attuale numero 8 del mondo arrivò addirittura all’atto conclusivo prima di essere fermato da Novak Djokovic . Fuori Nole, fuori anche Nadal e Medvedev, Tsitsipas è favoritissimo, per gli esperti SisalTipster , nel quarto di finale contro Nicolas Jarry al 73% con il restante 27% con cui è accreditato il tennista cileno.

Tsitsipas-Jarry, i precedenti

I due si sfidano per la sesta volta con Jarry in vantaggio per 3-2 ma sconfitto nell’unico precedente sulla terra, lo scorso anno a Montecarlo. Difficilmente si andrà al terzo set visto che il risultato esatto di 2-0 per Tsitsipas è offerto al 50% mentre lo stesso punteggio a favore del giocatore di Santiago del Cile è dato al 13%. Jarry probabilmente si troverà anche a lottare contro il pubblico del Foro Italico sia perché il greco è uno dei beniamini di Roma sia perché, nel corso del torneo, ha eliminato sia Arnaldi che Napolitano. Il vincente della sfida Tsitsipas-Jarry sfiderà, nella parte bassa del tabellone, uno tra Hubert Hurkacz e Tommy Paul.

Hurkacz favorito su Paul

I due tennisti si incrociano per la terza volta, bilancio in perfetta parità, ma quello agli Internazionali d’Italia sarà il primo in assoluto sulla terra rossa. Gli esperti SisalTipster ritengono il giocatore polacco favorito, al 57%, per un posto tra i migliori 4 del torneo, mentre l’impresa dell’americano è data al 43%. Tra l’altro, l’attuale numero 16 del ranking ATP, che ha eliminato nel turno precedente il campione in carica Daniil Medvedev, non solo prova a ribaltare il pronostico ma cerca anche un trofeo che, agli Stati Uniti, manca dal 2002: allora, in un Centrale impazzito, Andre Agassi si regalava il suo primo, e unico, successo al Foro Italico. Paul, inoltre, finora non ha mai perso un set: così la vittoria nel primo parziale è data al 46%.